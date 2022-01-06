"Радио Свобода" утверждает, что ее журналистов в Казахстане на время задержали

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Руководство американской радиостанции "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом) утверждает, что сотрудничающие с ней журналисты были обстреляны во время освещения протестов в Казахстане, кроме того, двух ее сотрудников якобы на время задержали.

Соответствующее заявление радиостанции распространено в среду.

Согласно приведенной в заявлении версии, в среду в Алма-Ате "лица в автомобиле служб безопасности открыли беспорядочную стрельбу по протестующим и журналистам, которые были в жилетах с надписью "пресса", как это предписано законом, включая тех, кто освещал события для "Радио Свободная Европа / Радио Свобода". Информация о пострадавших в заявлении не приводится.

Представители радиостанции также утверждают, что во вторник "два журналиста "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" были задержаны полицией в то время, когда освещали протесты в Алма-Ате и Нур-Султане". Один из них якобы находился под стражей в течение четырех с половиной часов, а второй - в течение двух часов.

В заявлении приводятся слова президента радиостанции Джейми Флая. Как он отметил, "сообщения о стрельбе и другом насилии в отношении тех, кто освещает протесты, вызывают глубокое беспокойство".