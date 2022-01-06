Иракские системы ПВО перехватили беспилотник вблизи военной базы на западе страны

КАИР, 6 января. /ТАСС/. Системы ПВО армии Ирака перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), приблизившийся к одной из военных баз на западе страны. Об этом сообщает в четверг телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в силовых структурах страны.

По его данным, "неопознанный беспилотник" был сбит в провинции Анбар рядом с базой Айн-аль-Асад, использовавшейся в недалеком прошлом силами международной антитеррористической коалицией во главе с США. Как указали силовики, дрон удалось перехватить за пределами военного объекта. О разрушениях или пострадавших на земле информации пока не поступало.

Ранее в среду эта же база стала целью ракетной атаки. По ней было выпущено пять реактивных снарядов, для уничтожения которых также задействовали зенитные установки. Все они упали на удалении порядка двух километров от предполагаемой цели.

29 декабря прошлого года премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил о завершении боевых задач международной коалиции и об окончании процесса вывода сил альянса с территории страны. Как уточнялось, военные лагеря альянса переходят под контроль иракских ВС, однако в арабской республике остаются военные советники, которые оказывают поддержку местным силовикам в борьбе с терроризмом.

В прошлом расположения коалиционных войск неоднократно становились целью ракетных нападений и атак при помощи беспилотников, однако в последнее время они пошли на спад. Между тем с началом нового года ряд действующих в Ираке группировок, в поддержке которых Вашингтон обвиняет Иран, значительно активизировал подобные вылазки на базы, где находились иностранные силы. Так, помимо Айн-аль-Асад, обстрелу за минувшие дни также подвергался расположенный на территории Багдадского международного аэропорта военный лагерь.

Нападения участились после второй годовщины гибели командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса. Они были убиты 3 января 2020 года в результате атаки ВВС США в районе багдадского аэропорта.