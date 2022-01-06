СМИ: администрация США пока не нашла подходящего кандидата на должность посла в Киеве

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация пока не нашла подходящего кандидата на должность посла США на Украине. К такому выводу пришла газета Politico, проанализировав текущую ситуацию.

Джо Байден занимает пост президента США уже почти год. За это время он успел выдвинуть претендентов на должности руководителей американских дипмиссий в ряде стран, но не на Украине. "Даже некоторые из самых сфокусированных на Украине [американских] законодателей не в курсе относительно [возможной] кандидатуры, это признак того, что "правильный человек" еще не найден", - говорится в статье, опубликованной во вторник на сайте Politico.

"Это необъяснимо", - заявил изданию бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор. По его словам, представители администрации, с которыми он поддерживает контакт, не могут ответить на вопрос, почему кандидат на пост посла в Киеве до сих пор не объявлен. "Я совсем недавно спрашивал - в понедельник", - отметил Тейлор.

Как поясняет Politico, чаще всего в качестве возможного претендента на должность посла США на Украине называют кадрового дипломата Бриджит Бринк, которая в настоящий момент является американским послом в Словакии. Реже упоминается посол США в Греции Джеффри Пайетт. Он уже возглавлял дипмиссию США в Киеве в 2013-2016 годах. В свою очередь другой бывший посол в Киеве Стивен Пайфер заявил изданию, что Кристина Квин, которая в настоящий момент является временным поверенным в делах США на Украине, "превосходно выполняет свою работу". "Почему бы не назначить ее?" - задался вопросом Пайфер.

При этом представитель вашингтонской администрации заверил Politico, что ничего необычного не происходит, задержка с выбором кандидата является лишь следствием того, что команда Байдена с осторожностью и вдумчивостью подходит к этому вопросу.

Должность главы диппредставительства США в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение на Украину в 2016 году еще при президенте Бараке Обаме. В мае 2019 года она покинула свой пост по личному требованию занимавшего тогда пост главы государства Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге во вторник сообщила журналистам, что поиск кандидатуры нового американского посла на Украине продолжается. По словам Псаки, "как и в случае с любым [другим кадровым] назначением, он (Байден - прим. ТАСС) всегда ищет правильную кандидатуру".