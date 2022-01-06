В США заявили, что число вылазок проиранских сил растет в Сирии и Ираке

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Количество вылазок поддерживаемых Ираном вооруженных группировок увеличивается в Сирии и Ираке. С таким утверждением выступил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы явно расширили внимание к данной конкретной угрозе. Напомнил бы, что речь идет не только о ракетных атаках, но и о том, что мы видели увеличение случаев применения беспилотных летательных аппаратов этими поддерживаемыми Ираном группировками", - заявил официальный представитель Министерства обороны США, комментируя данные о вылазках в Сирии и Ираке, затрагивающих безопасность американских военнослужащих. "Они (такие атаки - прим. ТАСС), - сказал Кирби, - стали с течением времени более точными и смертоносными". "Так что угроза нарастает в плане конкретики и точности, и наши командиры уделяют этому большое внимание", - считает пресс-секретарь.

Он не пояснил, какие последствия вылазок имеет в виду. О потерях среди личного состава Вооруженных сил (ВС) США на Ближнем Востоке американское правительство не объявляло. Более того, американские военные уточнили в среду, что в результате обстрела одной из их баз на северо-востоке Сирии погибших и раненых не было. Ответственность за этот обстрел американская сторона возложила на связанные с Ираном формирования.

Кирби также подчеркнул, что ВС США в Сирии и Ираке продолжат принимать и при необходимости совершенствовать меры по обеспечению безопасности личного состава. Командование учитывает "эти атаки и эти угрозы", меняет в случае необходимости тактику действий и принятые процедуры, отметил представитель военного ведомства США.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что не располагает конкретной информацией о том, какие именно группировки могут нести ответственность за вылазки в Сирии и Ираке в последние двое суток. Тем не менее "предположением рабочего уровня" в Пентагоне является то, что вина лежит на "поддерживаемых Ираном группировках", повторил Кирби.