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Пандемия COVID-19

Токио требует ограничить перемещения военных США в Японии из-за роста заражений COVID-19

Американские военнослужащие, недавно переброшенные в Японию в рамках ротации, не сдавали ПЦР-тесты

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Токио требует ограничить выход американских военнослужащих с баз на территории Японии в связи с ростом заражений коронавирусом. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси после телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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"Что касается ситуации с коронавирусом на американских базах, то я потребовал усилить меры против инфекции, в том числе это касается ограничений на выход военных с баз. Господин Блинкен в ответ заявил, что передаст просьбу Пентагону, и США будут делать все возможное для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса", - сказал японский министр.

Резкий рост заражений коронавирусом был выявлен на нескольких базах США, включая Кэмп-Хансен на южном японском острове Окинава в конце декабря. Инфекцию на объекты занесли военнослужащие, недавно переброшенные в Японию в рамках ротации. Они не сдавали ПЦР-тесты по прилете в рамках действовавших двусторонних договоренностей. Однако сейчас это требование вновь действует.

В Японии в общей сложности размещено более 50 тыс. американских военнослужащих, включая дивизию морской пехоты на острове Окинава.

Теги
ЯпонияСШАПандемия COVID-19
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