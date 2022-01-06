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Протесты в Казахстане

СМИ: в Алма-Ате началась операция против мародеров и зачинщиков погромов

По данным телеканала "Мир-24", операцию проводят совместно силовые ведомства и военные

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Алма-Ате начали в четверг операцию против мародеров и зачинщиков погромов.

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Об этом сообщил телеканал "Мир-24".

По данным телеканала, операцию проводят совместно силовые ведомства и военные.

Как отметил ведущий выпуска новостей, во время беспорядков городу был нанесен огромный ущерб.

Радикалы поджигали административные здания и машины, громили витрины магазинов и банкоматы, были разграблены несколько крупнейших торговых центров.

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