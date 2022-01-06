Служба охраны руководства Литвы готовится к демаршам непривитых депутатов парламента

ВИЛЬНЮС, 6 января. /ТАСС/. Служба охраны руководства Литвы разрабатывает тактику реагирования на возможные протесты не привитых от коронавируса депутатов Сейма (парламента), которых с понедельника, 10 января, перестанут пропускать в здание. Об этом в эфире национального радио LRT в четверг заявил канцлер законодательного собрания Модестас Гелбуда.

"Служба охраны руководства готовится к реагированию на действия парламентариев, которые могут не соответствовать установленному порядку", - отметил Гелбуда. Канцлер не исключил того, что отдельные депутаты "могут предпринять такие действия или прибегнуть к провокациям".

Согласно поправкам, которые Сейм в декабре прошлого года внес в свой устав, с 10 января в здание парламента не будут пропускать депутатов, которые не привились от коронавируса или не переболели ковидом. Альтернативой этому является вариант предъявления результатов теста, который показывает, что человек не заражен. Документы об этом парламентарии должны представить до конца дня четверга. Как сообщил канцлер, пока это сделали 90 из 141 депутата.