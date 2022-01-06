{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Служба охраны руководства Литвы готовится к демаршам непривитых депутатов парламента

Служба охраны разрабатывает тактику реагирования на возможные протесты не привитых от коронавируса депутатов

ВИЛЬНЮС, 6 января. /ТАСС/. Служба охраны руководства Литвы разрабатывает тактику реагирования на возможные протесты не привитых от коронавируса депутатов Сейма (парламента), которых с понедельника, 10 января, перестанут пропускать в здание. Об этом в эфире национального радио LRT в четверг заявил канцлер законодательного собрания Модестас Гелбуда.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Служба охраны руководства готовится к реагированию на действия парламентариев, которые могут не соответствовать установленному порядку", - отметил Гелбуда. Канцлер не исключил того, что отдельные депутаты "могут предпринять такие действия или прибегнуть к провокациям".

Согласно поправкам, которые Сейм в декабре прошлого года внес в свой устав, с 10 января в здание парламента не будут пропускать депутатов, которые не привились от коронавируса или не переболели ковидом. Альтернативой этому является вариант предъявления результатов теста, который показывает, что человек не заражен. Документы об этом парламентарии должны представить до конца дня четверга. Как сообщил канцлер, пока это сделали 90 из 141 депутата.

Теги
ЛитваПандемия COVID-19
Кризис на Украине
В ЛНР считают, что представитель ЕС приехал в Донбасс для поддержки Киева
Представитель Луганской народной республики Родион Мирошник заявил, что Боррель приехал не ради прекращения кровопролитного противостояния
Читать полностью