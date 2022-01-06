В ЛНР считают, что представитель ЕС приехал в Донбасс для поддержки Киева

ЛУГАНСК, 6 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Донбасс, чтобы поддержать украинскую сторону конфликта и показать безразличие к интересам жителей региона. Об этом заявил в четверг представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины Родион Мирошник.

"Боррель приехал в зону конфликта, чтобы продемонстрировать, что игнорирует интересы 4 млн жителей Донбасса", - написал он в Telegram-канале.

"О какой деэскалации приехал рассуждать Боррель, когда он своим приездом и своими заявлениями продемонстрировал, что приехал не ради прекращения кровопролитного противостояния, а чтобы поддержать только одну из сторон конфликта?! И этой стороной выступает Киев, ведущий карательную антиконституционную операцию в Донбассе с использованием регулярных вооруженных сил страны, бандформирований и наемников", - подчеркнул Мирошник.

Боррель, обратил внимание представитель ЛНР, очень озабочен подходом, когда судьбу Украины обсуждают без Украины, но он и словом не упомянул об интересах второй стороны внутриукраинского конфликта в лице жителей Донбасса.