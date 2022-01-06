"Дочка" Народного банка Казахстана в Душанбе не обслуживает клиентов из-за сбоев связи

ДУШАНБЕ, 6 января. /ТАСС/. "Халык банк Таджикистан", который является дочерней организацией Народного банка Казахстана (Halyk Bank) в Таджикистане, приостановил свою работу в связи с ситуацией в Казахстане и не может обслуживать клиентов. Но, как сообщили ТАСС в четверг в банке, сотрудники работают в штатном режиме.

"Мы не можем обслуживать клиентов банка в связи с ситуацией в Казахстане и сбоями связи, однако все сотрудники банка работают в штатном режиме", - сказали в "дочке" Halyk Bank.

В среду ЗАО "Халык банк Таджикистан" на своей официальной странице в Facebook сообщил о технических проблемах и сбоях связи на канале казахского провайдера, влияющих на работу сервисов таджикского подразделения банка.

"По мере устранения неполадок мы сообщим о восстановлении полной работы наших сервисов", - говорится в сообщении банка в соцсети.