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Протесты в Казахстане

"Дочка" Народного банка Казахстана в Душанбе не обслуживает клиентов из-за сбоев связи

При этом все сотрудники банка работают в штатном режиме

ДУШАНБЕ, 6 января. /ТАСС/. "Халык банк Таджикистан", который является дочерней организацией Народного банка Казахстана (Halyk Bank) в Таджикистане, приостановил свою работу в связи с ситуацией в Казахстане и не может обслуживать клиентов. Но, как сообщили ТАСС в четверг в банке, сотрудники работают в штатном режиме.

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"Мы не можем обслуживать клиентов банка в связи с ситуацией в Казахстане и сбоями связи, однако все сотрудники банка работают в штатном режиме", - сказали в "дочке" Halyk Bank.

В среду ЗАО "Халык банк Таджикистан" на своей официальной странице в Facebook сообщил о технических проблемах и сбоях связи на канале казахского провайдера, влияющих на работу сервисов таджикского подразделения банка.

"По мере устранения неполадок мы сообщим о восстановлении полной работы наших сервисов", - говорится в сообщении банка в соцсети.

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КазахстанТаджикистанПротесты в Казахстане
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