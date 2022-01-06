FT: ЕС не участвует в переговорах о безопасности из-за своей слабой внешней политики

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Евросоюз не участвует в прямых переговорах с Россией по гарантиям безопасности из-за внутренних разногласий по поводу собственной оборонной стратегии и отсутствия влияния во внешней политике. Об этом говорится в материале, размещенном в четверг в газете Financial Times, которая ссылается на официальных представителей сообщества.

Она отмечает, что на следующей неделе российские официальные лица проведут встречи с делегациями США и НАТО, не обращая внимания на требования Евросоюза, из которых следует, что он тоже имеет право на участие в переговорах. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в связи с этим предостерег РФ и США от создания "сфер влияния" в Европе в связи с предложениями Москвы по гарантиям безопасности, которые изменят структуру обороны на континенте.

Издание также обращает внимание на позицию Борреля, который считает, что сейчас не время для сделки, подобной Ялтинскому соглашению, заключенному лидерами СССР, США и Великобритании. По его словам, как замечает газета, Брюсселю в конечном счете придется сыграть определенную роль на консультациях с Москвой.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января представители Москвы обсудят свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты, связанные с гарантиями безопасности, на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид 15 декабря.