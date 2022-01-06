Суд Киева начал рассмотрение вопроса об аресте имущества Порошенко

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева приступил к рассмотрению ходатайства об аресте имущества бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом в четверг сообщило украинское издание "Страна".

"Прокуратура ходатайствует об аресте всего имущества и активов Петра Порошенко в рамках дела о госизмене, по которому он проходит подозреваемым. Рассмотрение ходатайства уже началось в Печерском суде Киева", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Сам Порошенко в настоящее время находится за рубежом. Ранее он сообщил, что намерен прибыть на Украину 17 января. По словам политика, он примет участие в судебных заседаниях, а также встретиться с руководством офиса генерального прокурора.

Порошенко является фигурантом уголовного дела, которое касается поставок донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело открыто по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Бывшему президенту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. По делу также проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и предприниматель Сергей Кузяра.

Украинские СМИ сообщили, что офис генерального прокурора Украины подготовил ходатайство в суд, в котором просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен (около $37 млн).