Посол Украины в Праге заявил, что Зеленский намерен встретиться с новым премьером Чехии

ПРАГА, 6 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, правительство которого приступило к выполнению своих обязанностей 17 декабря прошлого года. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, отвечая в четверг на вопрос журнала Respekt.

"Да [Зеленский хочет встретиться с Фиалой] и, кстати, президент Зеленский был одним из первых мировых лидеров, которые поздравили Фиалу с назначением [премьером Чехии], - отметил дипломат. - Он [Зеленский] готов установить тесный личный контакт [с Фиалой]. Мы ведем переговоры о возможности их встречи в рамках каких-то многосторонних переговоров. Во время нее могло бы произойти подписание [Чехией] декларации за присоединение Украины к Евросоюзу".

Данная декларация, по словам посла, была подписана уже семью странами. Среди них находятся, в частности, Словакия и Польша.

Перебийнис напомнил о состоявшемся несколько дней назад телефонном разговоре между министрами иностранных дел Чехии и Украины Яном Липавским и Дмитрием Кулебой. В ходе него Прага выразила поддержку территориальной целостности Украины и предложила помощь для ее обеспечения.

На вопрос журнала, будет ли данная помощь выражаться в поставках оружия, посол ответил, что "форма [помощи] еще будет уточняться". Киев рассчитывает на активную поддержку Чехии, которая во второй половине текущего года будет председательствовать в Евросоюзе, сказал Перебийнис.