МИД Казахстана заявил, что власти продолжат обеспечивать права всех представителей народа

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Власти Казахстана продолжат обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического народа страны. Об этом говорится в заявлении МИД Казахстана, опубликованном в четверг.

"Объявленный режим чрезвычайного положения включает комплекс мер, направленных на поддержание общественной безопасности и верховенство закона. Правоохранительные органы и Вооруженные силы Казахстана уполномочены пресекать любые противоправные действия. При этом государство продолжит обеспечивать права и интересы всех представителей нашего полиэтнического и многоконфессионального народа, а также безопасность находящихся в стране иностранных граждан, в том числе дипломатического корпуса и журналистов", - говорится в заявлении.

В МИД заверили, что будут защищены иностранные инвестиции и бизнес зарубежных компаний. "Республика Казахстан привержена соблюдению международных обязательств в области прав человека и продолжению курса реформ в рамках концепции "слышащего государства", реализуемой президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Министерство иностранных дел Республики Казахстан поддерживает постоянные связи с международными партнерами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества", - отмечается в заявлении.