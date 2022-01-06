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Протесты в Казахстане
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МИД Казахстана заявил, что власти продолжат обеспечивать права всех представителей народа

В ведомстве заверили, что будут защищены иностранные инвестиции и бизнес зарубежных компаний

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Власти Казахстана продолжат обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического народа страны. Об этом говорится в заявлении МИД Казахстана, опубликованном в четверг.

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"Объявленный режим чрезвычайного положения включает комплекс мер, направленных на поддержание общественной безопасности и верховенство закона. Правоохранительные органы и Вооруженные силы Казахстана уполномочены пресекать любые противоправные действия. При этом государство продолжит обеспечивать права и интересы всех представителей нашего полиэтнического и многоконфессионального народа, а также безопасность находящихся в стране иностранных граждан, в том числе дипломатического корпуса и журналистов", - говорится в заявлении.

В МИД заверили, что будут защищены иностранные инвестиции и бизнес зарубежных компаний. "Республика Казахстан привержена соблюдению международных обязательств в области прав человека и продолжению курса реформ в рамках концепции "слышащего государства", реализуемой президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Министерство иностранных дел Республики Казахстан поддерживает постоянные связи с международными партнерами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества", - отмечается в заявлении.

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