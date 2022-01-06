Госдепартамент сообщил, что НАТО готова к конструктивному диалогу с Россией

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ обсудили в четверг по телефону предстоящее заседание Совета Россия - НАТО. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

Шерман и Джоанэ "обсудили свою общую обеспокоенность наращиванием Россией ВС на границе с Украиной", а также повестку заседания Совета Россия - НАТО, которое пройдет 12 января. "Альянс по-прежнему готов к конструктивному диалогу с Россией, демонстрируя сплоченность в сдерживании дальнейшей агрессии", - сказал дипломат.

МИД РФ 17 декабря распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.

10 января начнутся российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене.