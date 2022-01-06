Генсек ОДКБ провел телефонные переговоры с президентами Белоруссии и Казахстана

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в четверг провел телефонные переговоры с президентами Белоруссии и Казахстана. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"6 января 2022 года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым", - сказал он.

По словам Зайнетдинова, в ходе разговора президент Белоруссии сообщил о полной поддержке Казахстана. "Глава казахстанского государства в свою очередь поблагодарил организацию за оказание помощи в преодолении кризиса и направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ", - отметил он.