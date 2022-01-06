Первый замгоссекретаря США Шерман проведет 10 января переговоры с Рябковым в Женеве

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман 10 января в Женеве примет участие в переговорах по стратегической стабильности с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

В нем отмечается, что Шерман будет находиться в Швейцарии и Бельгии с 8 по 13 января. "Эта поездка стала результатом активной дипломатической работы с нашими европейскими союзниками и партнерами по выработке единого подхода к немотивированному наращиванию Россией своих вооруженных сил вдоль границ Украины и наших совместных усилий с целью побудить Россию выбрать дипломатию и деэскалацию в интересах евроатлантической безопасности и стабильности", - утверждается в заявлении.

"В Женеве 10 января заместитель госсекретаря возглавит делегацию США на внеочередном заседании двустороннего российско-американского диалога по стратегической стабильности", - добавили в Госдепартаменте. Затем Шерман в Брюсселе 12 января возглавит делегацию США на заседании Совета Россия - НАТО.