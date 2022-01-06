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Охрану аэропорта Крайний и стартовых комплексов Байконура усилили

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что на Байконуре ночь прошла без происшествий

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) заявила в четверг об усилении охраны аэропорта Крайний, стартовых комплексов космодрома Байконур и других объектов.

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"Руководители структурных подразделений Космического центра "Южный" (ЦЭНКИ) работают в штатном режиме. Совместно с УМВД на комплексе "Байконур" усилена охрана аэропорта Крайний, стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов", - отметили в ЦЭНКИ.

Утром гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что на Байконуре ночь прошла без происшествий, обстановка в городе и на объектах космодрома Байконур под контролем.

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