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Протесты в Казахстане

В МВД Казахстана заявили, что в Алма-Ате сохраняется наиболее сложная обстановка

В остальных регионах республики обстановка стабилизирована

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Ситуация в Алма-Ате, где происходят столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками массовых беспорядков, остается напряженной, в остальных регионах Казахстана обстановка стабилизирована. Об этом в четверг сообщили в МВД республики.

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"В столице [Нур-султане], Шымкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях обстановка стабильная", - приводит агентство Tengrinews в Telegram-канале данные МВД республики. В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях перекрыто несколько участков автодорог и одна железнодорожная ветка.

"Наиболее сложная ситуация в Алматы. Контртеррористическая операция продолжается", - указано в сообщении.

Ранее казахстанские военные через громкоговорители потребовали от участников беспорядков покинуть площадь Республики в Алма-Ате и предупредили, что откроют огонь. После этого, как сообщил корреспондент ТАСС, началась стрельба.

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