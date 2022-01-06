{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Белый дом: США придется и конкурировать, и поддерживать продуктивные отношения с КНР

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл назвал важной необходимость понять, что сосуществование США и Китая - это неотъемлемая часть отношений

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация исходит из того, что Соединенным Штатам следует и жестко конкурировать с Китаем, и поддерживать с ним продуктивные отношения. Об этом заявил в четверг координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл.

"Считаю, что это возможно, хотя это будет сложно для Соединенных Штатов, у нас нет давней традиции этого: нам придется как напористо, решительно конкурировать в целом ряде сфер, так и поддерживать конструктивные, позитивные и продуктивные обсуждения с Китаем по вопросам, представляющим важность для обеих сторон", - сказал советник американского лидера, выступая на онлайн-семинаре Фонда Карнеги. Мероприятие было посвящено американо-китайским отношениям.

Кэмпбеллу также был задан вопрос о том, что он считает на данном этапе "ключевым вызовом" для отношений Вашингтона и Пекина. "Мне кажется, самым важным для этого поколения американцев и китайцев является необходимость понять, что сосуществование <...> - это неотъемлемая часть наших отношений. И это означает определение сфер, которые мы должны защищать и с которыми должны считаться", - ответил сотрудник СНБ.

Теги
СШАКитай
Протесты в Казахстане
В Алма-Ате силовики освободили центральную площадь и резиденцию президента
Очевидцы сообщают о раненых и убитых
В Алма-Ате силовики освободили центральную площадь и резиденцию президента
Читать полностью