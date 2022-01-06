Митинг в связи с событиями в Казахстане прошел у генконсульства страны в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Около трех десятков человек, по оценкам корреспондента ТАСС, собрались в четверг на митинг у генерального консульства Казахстана в Нью-Йорке.

Участники митинга выступили с критикой властей Казахстана и решения ОДКБ направить войска для поддержания стабильности в Казахстане. Митингующие намерены позднее в четверг собраться у генконсульства Армении, поскольку именно премьер-министр этой страны Никол Пашинян объявил об отправке сил ОДКБ, а в пятницу - у генконсульства России.

Часть участников митинга пришли с флагами Казахстана. Они обменивались мнениями о событиях, происходящих в стране, прежде всего в Алма-Ате. Большинство не могут связаться с проживающими там родственниками. Люди уточняют друг у друга, где прошли столкновения, где были грабежи и мародерство.