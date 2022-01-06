СМИ: в Нур-Султане не планируется отключение электроэнергии и водоснабжения

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Отключение электроэнергии и водоснабжения в городе Нур-Султан в свете акций протеста в Казахстане, начавшихся после резкого подорожания топлива, не планируется. Об этом в четверг сообщил телеканал "Хабар-24" со ссылкой на пресс-службу столичного акимата (городской администрации).

"Новость о перебоях в работе коммунальных служб столицы опровергли в акимате. По информации пресс-службы, отключение электроэнергии и водоснабжения в городе не планируется. В случае аварийных отключений, которые не связаны с незаконными собраниями, на места выезжают аварийные бригады и обслуживают объекты в штатном режиме. В акимате Нур-Султана призывают жителей города не доверять непроверенным источникам информации", - сообщили в эфире.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 50-60 тенге ($0,11 - $0,13). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду поручил правительству ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней.

Однако эта мера не остановила протесты, они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент ввел в стране режим ЧП и обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане.