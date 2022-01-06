В ДНР заявили, что визит Борреля в Донбасс подтвердил поддержку Евросоюзом политики Киева

ДОНЕЦК, 6 января. /ТАСС/. Поездка верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Донбасс продемонстрировала поддержку политики Киева со стороны Евросоюза и не будет способствовать урегулированию конфликта в регионе. Такое мнение в четверг выразил председатель комитета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям парламента Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский.

"Боррель обозначил свою позицию, ему никто не мешал приехать в Донецк или Луганск, "оккупированных" собственным населением. Но он этого не сделал и продолжил откровенно поддерживать нацистское движение, которое подвергает обстрелам и уничтожению население Донбасса. Мы, собственно, от Евросоюза ничего другого и не ожидали", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Бердичевский считает, что визит дипломата в Донбасс следует также рассматривать как попытку ЕС избежать крупномасштабной войны, чтобы предотвратить приток беженцев в Европу. Временное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, уверен политик, связано с приездом европейского чиновника и предстоящими переговорами между Россией и НАТО. По мнению депутата, Киев "пока дал команду придержать активные действия".

Украинская сторона намерена предпринять новую попытку пересмотреть Минские договоренности, уверен Бердичевский. "Они хотят закрыть границу, потом ввести сюда своих силовиков. Об этом сценарии они уже открыто говорят и вот сейчас будут настаивать на изменениях", - считает депутат.

Боррель в рамках визита на Украину с 4 по 6 января впервые побывал на линии соприкосновения в Донбассе, где открыто заявил о поддержке украинской стороны конфликта.