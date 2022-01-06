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Протесты в Казахстане
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Кабмин Армении разрешил подразделению ВС республики участвовать в миссии ОДКБ в Казахстане

Правительство страны поручило министру обороны Сурену Папикяну организовать отправку армянских военных в республику

ЕРЕВАН, 6 января. /ТАСС/. Правительство Армении приняло решение разрешить подразделению вооруженных сил республики принять участие в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина в четверг.

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"Разрешить подразделению Вооруженных сил Республики Армения участвовать в миротворческих операциях в Республике Казахстан в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности", - отмечается в решении кабмина.

Как указывается в документе, правительство Армении поручило министру обороны Сурену Папикяну организовать отправку армянских военных в Казахстан.

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АрменияКазахстанПротесты в Казахстане
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