Кабмин Армении разрешил подразделению ВС республики участвовать в миссии ОДКБ в Казахстане

ЕРЕВАН, 6 января. /ТАСС/. Правительство Армении приняло решение разрешить подразделению вооруженных сил республики принять участие в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина в четверг.

На эту тему

"Разрешить подразделению Вооруженных сил Республики Армения участвовать в миротворческих операциях в Республике Казахстан в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности", - отмечается в решении кабмина.

Как указывается в документе, правительство Армении поручило министру обороны Сурену Папикяну организовать отправку армянских военных в Казахстан.