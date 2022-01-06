СМИ: в Судане проходят массовые протесты

КАИР, 6 января. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли в четверг в столкновениях с силами безопасности в Хартуме. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Тысячи суданцев вышли в Хартуме и других городах страны в четверг на новые митинги протеста с требованиями установления гражданского правления. Полиция применила слезоточивый газ и шумовые граната против протестующих.

Несмотря на серьезные меры безопасности и призывы властей к населению воздержаться от массовых выступлений, люди продолжают прибывать на площади и улицы столицы. С раннего утра в Хартуме и его городе-спутнике Омдурмане перекрыты мосты, соединяющие районы Хартума, а на основных дорогах, ведущих к штаб-квартире армейского командования и президентской резиденции, установлены блокпосты, выставлены бетонные заграждения и натянута колючая проволока.

Уже более двух месяцев в Судане не прекращаются волнения, вызванные решением главнокомандующего армией Абдель Фаттаха аль-Бурхана объявить чрезвычайное положение в стране, распустить правительство и возглавляемый им управляющий Суверенный совет. Несмотря на его обещания "защитить переходный период" и организовать выборы в середине 2023 года, протестующие требуют немедленного полного отстранения армии от политической жизни. Многие политические движения считают произошедшее 25 октября военным переворотом.

Политический кризис в Судане

В ночь на 25 октября 2021 года премьер-министр Абдалла Хамдук был арестован военными вместе с группой министров, чиновников и партийных лидеров. Аль-Бурхан распустил высшие органы власти и ввел в стране чрезвычайное положение, приостановив также действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране и отношения между военными и гражданскими властями. Позднее Хамдук был отпущен, как пояснил журналистам аль-Бурхан, он не был арестован, но из соображений личной безопасности некоторое время находился в доме руководителя страны в качестве гостя. Произошедшие события армия считает не военным переворотом, а оперативным вмешательством во избежание гражданской войны.

Обновленный Суверенный совет был сформирован 11 ноября указом аль-Бурхана. Его состав был определен по итогам переговоров между представителями вооруженных и гражданских сил. Своим заместителем аль-Бурхан вновь назначил командующего так называемыми Силами быстрого реагирования (или оперативной поддержки, спецназа), которые подчиняются Национальной службе безопасности и разведки при Вооруженных силах (ВС) Судана, Мухаммеда Хамдана Дакло (Хамидти). Большинство других членов совета, в первую очередь от ВС, также были раньше представлены в нем. Суверенный совет должен состоять из 14 человек: восьми представителей армии и шести гражданских лиц.

В конце ноября смещенный со своего поста Хамдук вновь возглавил правительство, но подал в отставку 3 января этого года, мотивировав это решение наличием непреодолимых конфликтов и противоречий между вовлеченными в политические процессы в стране силами.