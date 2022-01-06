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Первый замгоссекретаря США обсудила РФ с коллегами из Британии, Франции, ФРГ и Италии

Стороны обязались продолжать тесную координацию США и стран Европы для сдерживания дальнейшей российской агрессии против Украины

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в четверг по телефону обсудила ситуацию вокруг России и Украины с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Участники переговоров "обязались продолжать тесную координацию США и [стран] Европы для сдерживания дальнейшей российской агрессии против Украины и подтвердили свою приверженность обеспечению масштабных последствий и тяжелых издержек для России за дестабилизирующие действия", утверждал дипломат.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.

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УкраинаСШАГерманияВеликобританияИталияРоссияФранция
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