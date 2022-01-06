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Ситуация на Корейском полуострове

В ООН заявили, что запуск ракеты КНДР подтвердил важность переговоров по денуклеаризации

Необходим перезапуск дипломатических консультаций, отметил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик

ООН, 6 января. /ТАСС/. Сообщения об испытании КНДР гиперзвуковой ракеты еще больше подчеркивают необходимость возобновления переговоров в целях достижения полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Наша озабоченность возрастает. Это еще больше подчеркивает необходимость перезапуска дипломатических консультаций, взаимодействия КНДР с партнерами, чтобы достичь полной, проверяемой денуклеаризации [Корейского полуострова]", - сказал Дюжаррик.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР 5 января провела испытания гиперзвуковой ракеты. Отмечается, что она пролетела около 700 км и поразила заданную цель. По данным Минобороны Японии, ракета упала в Японское море.

Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре 2021 года. Тогда страна осуществила запуск новой баллистической ракеты подводных лодок.

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КНДРСитуация на Корейском полуострове
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