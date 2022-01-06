Великобритания призвала к диалогу между властями Казахстана и гражданским обществом

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании обеспокоено насилием и погромами в Казахстане и призывает к урегулированию сложившейся ситуации посредством диалога. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг МИД Соединенного Королевства.

"Протесты должны быть мирными, а реакция правоохранительных органов пропорциональной и соответствующей международным обязательствам Казахстана. Соединенное Королевство и Казахстан связывают тесные отношения, и уважение суверенитета Казахстана имеет важное значение. Соединенное Королевство призывает к достижению мирного решения посредством взаимодействия властей с гражданским обществом", - отмечается в сообщении.

Лондон выражает обеспокоенность в связи с ситуацией в стране, "осуждает акты насилия, уничтожение имущества и зданий" и "призывает к спокойствию", говорится в нем. "Мы также призываем к восстановлению интернет-связи и к тому, чтобы казахстанские власти уважали свои обязательства соблюдать свободу слова и выражения мнений", - указывается в заявлении.

Ранее глава МИД королевства Лиз Трасс, выступая в Палате общин, отклонила предложение сопартийца "решительно осудить вмешательство" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в события в стране. Она подчеркнула, что "Казахстан имеет суверенное право выбирать себе союзников", при этом призвав "любые силы", направленные в республику, "действовать пропорционально, применяя силу для защиты легитимных интересов безопасности на территории Казахстана".