{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Эксперт: у Киева осталось мало времени, чтобы начать выполнять минские соглашения

Если Украина будет "тянуть время", то лучше бесконечные переговоры, чем быстрая война, подчеркнул руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" политолог Андрей Золотарев

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Украина в ближайшее время может оказаться в ситуации, когда ее будут принуждать выполнять минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе все переговорные стороны. Такое мнение высказал ТАСС руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" политолог Андрей Золотарев, комментируя итоги встречи советников нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция) в Москве.

"К сожалению, у нас увлекаются "хорватским вариантом", но не изучают опыт Боснии и Герцеговины. С чем, очевидно, придется столкнуться Украине. Но Киев (переговорные стороны) могут поставить перед фактом. А проблема Киева в том, что он не хочет и не может выполнить минские соглашения", - считает он. Политолог полагает, что у Владимира Зеленского, который на момент избрания президентом имел поддержку большинства украинцев, уже исчерпан политический ресурс, когда, опираясь на очень высокую легитимность, можно было начать выполнение Минска. "Думаю, что времени у Киева не так уж и много, максимум два месяца. А дальше можно оказаться в той ситуации, когда со всех сторон начнут подталкивать к выполнению Минска. В любом случае, если Киев будет, по футбольному выражаясь, "тянуть время", то лучше бесконечные переговоры, чем быстрая война", - добавил эксперт.

Он напомнил, что, как и на сегодняшней встрече, представители Берлина и Парижа и ранее утверждали, что Минские соглашения являются безальтернативными. "Сейчас ситуация в другом - в том, что меняющийся мир, меняющиеся геополитические правила игры, мир становится многополярным. Это ведет неизбежно к тому, что Украина, понятно, за столом (переговоров) уже не окажется. Дай бог, чтобы она не оказалась на столе", - прокомментировал эксперт.

Отсутствие украинской стороны на переговорах Золотарев считает позицией Москвы, поскольку Киев не выполняет соглашения по Донбассу. "Ведь прежде, чем вначале о чем-то говорить, пусть выполнят то, о чем договорились в Париже. Пока это не выполнено, чтобы не вносить элемент деструктива - то есть садимся за стол с людьми, которые взяли обязательства, а их не выполнили - очевидно, решили в таком, более камерном формате", - сказал он. Золотарев добавил, что этим воспользуются противники Зеленского.

Позитивным моментом переговорного процесса, который осуществляется в последнее время, эксперт назвал заметную деэскалацию ситуации в Донбассе. "Плохих новостей оттуда приходит меньше. Думаю, что в ближайшее время могут быть подвижки по гуманитарным вопросам, обмен удерживаемыми лицами, либерализация работы КПП. Это будет четким маркером того, что договоренности глобальных игроков все же есть, и вопрос только, как заставить Киев выполнить Минские соглашения", - заявил политолог.

Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак провел в четверг в Москве переговоры с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном. Встреча прошла по приглашению российской стороны. Козак сообщил по итогам переговоров, что стороны договорились, среди прочего, о дальнейших контактах, в том числе с участием Украины, для скорейшего завершения конфликта на востоке страны.

Минские соглашения

Власти Украины начали силовую операцию в Донбассе в апреле 2014 года. В основе мирного урегулирования конфликта в регионе являются минские соглашения и Комплекс мер по их выполнению, подписанный участниками Контактной группы в феврале 2015 года. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение местных выборов. До сих пор этот план остается нереализованным из-за позиции украинской стороны, которая, вопреки очередности, установленной минскими соглашениями, отказывается от выполнения политических пунктов, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Протесты в Казахстане
Белый дом: отправка сил ОДКБ в Казахстан не влияет на переговоры РФ и США по безопасности
Читать полностью