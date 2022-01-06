Эксперт: у Киева осталось мало времени, чтобы начать выполнять минские соглашения

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Украина в ближайшее время может оказаться в ситуации, когда ее будут принуждать выполнять минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе все переговорные стороны. Такое мнение высказал ТАСС руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" политолог Андрей Золотарев, комментируя итоги встречи советников нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция) в Москве.

"К сожалению, у нас увлекаются "хорватским вариантом", но не изучают опыт Боснии и Герцеговины. С чем, очевидно, придется столкнуться Украине. Но Киев (переговорные стороны) могут поставить перед фактом. А проблема Киева в том, что он не хочет и не может выполнить минские соглашения", - считает он. Политолог полагает, что у Владимира Зеленского, который на момент избрания президентом имел поддержку большинства украинцев, уже исчерпан политический ресурс, когда, опираясь на очень высокую легитимность, можно было начать выполнение Минска. "Думаю, что времени у Киева не так уж и много, максимум два месяца. А дальше можно оказаться в той ситуации, когда со всех сторон начнут подталкивать к выполнению Минска. В любом случае, если Киев будет, по футбольному выражаясь, "тянуть время", то лучше бесконечные переговоры, чем быстрая война", - добавил эксперт.

Он напомнил, что, как и на сегодняшней встрече, представители Берлина и Парижа и ранее утверждали, что Минские соглашения являются безальтернативными. "Сейчас ситуация в другом - в том, что меняющийся мир, меняющиеся геополитические правила игры, мир становится многополярным. Это ведет неизбежно к тому, что Украина, понятно, за столом (переговоров) уже не окажется. Дай бог, чтобы она не оказалась на столе", - прокомментировал эксперт.

Отсутствие украинской стороны на переговорах Золотарев считает позицией Москвы, поскольку Киев не выполняет соглашения по Донбассу. "Ведь прежде, чем вначале о чем-то говорить, пусть выполнят то, о чем договорились в Париже. Пока это не выполнено, чтобы не вносить элемент деструктива - то есть садимся за стол с людьми, которые взяли обязательства, а их не выполнили - очевидно, решили в таком, более камерном формате", - сказал он. Золотарев добавил, что этим воспользуются противники Зеленского.

Позитивным моментом переговорного процесса, который осуществляется в последнее время, эксперт назвал заметную деэскалацию ситуации в Донбассе. "Плохих новостей оттуда приходит меньше. Думаю, что в ближайшее время могут быть подвижки по гуманитарным вопросам, обмен удерживаемыми лицами, либерализация работы КПП. Это будет четким маркером того, что договоренности глобальных игроков все же есть, и вопрос только, как заставить Киев выполнить Минские соглашения", - заявил политолог.

Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак провел в четверг в Москве переговоры с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном. Встреча прошла по приглашению российской стороны. Козак сообщил по итогам переговоров, что стороны договорились, среди прочего, о дальнейших контактах, в том числе с участием Украины, для скорейшего завершения конфликта на востоке страны.

Минские соглашения

Власти Украины начали силовую операцию в Донбассе в апреле 2014 года. В основе мирного урегулирования конфликта в регионе являются минские соглашения и Комплекс мер по их выполнению, подписанный участниками Контактной группы в феврале 2015 года. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение местных выборов. До сих пор этот план остается нереализованным из-за позиции украинской стороны, которая, вопреки очередности, установленной минскими соглашениями, отказывается от выполнения политических пунктов, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.