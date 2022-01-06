Псаки: рост вылазок проиранских сил в Сирии и Ираке может быть связан со встречами в Вене

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Рост числа вылазок в Сирии и Ираке вооруженных группировок, связанных, по мнению Вашингтона, с Ираном, может быть связан с переговорами по ядерной сделке с Тегераном. Такое мнение выразила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы не можем сказать определенно, кто их совершил, или почему число атак [в Сирии и Ираке], как представляется, увеличилось. Безусловно, возможно, что это связано с переговорами в Вене или с годовщиной удара по [Касему] Сулеймани", - утверждала официальный представитель американского лидера.

"Но сейчас мы все еще выясняем, кто именно несет ответственность, в чем заключались намерения, и потому пока не располагаем никакими другими аналитическими выводами", - отметила Псаки.

В столице Австрии идут переговоры о восстановлении в первоначальном виде Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Данная договоренность была подписана с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном в Вене переговоры с апреля.

Сулеймани был командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана. Он погиб в результате ракетного удара, целенаправленно нанесенного по его автоколонне близ Багдада Вооруженными силами США в январе 2020 года.