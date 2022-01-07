Главы МИД НАТО обсудят требования РФ по безопасности на экстренной видеоконференции

БРЮССЕЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Главы МИД НАТО проведут в пятницу экстренную видеоконференцию для обсуждения требований России по вопросам европейской безопасности и попытаются выработать единую позицию для переговоров с Россией на заседании Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января.

"Внеочередная встреча глав МИД НАТО в виртуальном формате состоится в пятницу 7 января. Министры обсудят концентрацию российских сил на территории Украины (НАТО подразумевает Крым) и вокруг нее, и более широкие вопросы европейской безопасности", - говорится в коротком сообщении штаб-квартиры НАТО о созыве данной встречи.

Североатлантический альянс утверждает, что главной темой видеоконференции станет ситуация на Украине и обвинения в адрес России в наращивании военного присутствия у границ этой страны.

Хотя эти обвинения в адрес России тиражируются уже почти два месяца, но о созыве министерской онлайн-встречи НАТО официально объявила только 4 января, то есть через несколько дней после того, как президенты России и США в ходе телефонного разговора в ночь с 30 на 31 декабря договорились начать переговоры по европейской безопасности, которые стартуют 10 января.

О созыве министерской встречи стало известно в тот же день, когда НАТО официально объявила о созыве первого за два с половиной года заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе 12 января.

Афганский синдром

Проведение экстренной министерской встречи НАТО, пусть и в онлайн-формате - это из ряда вон выходящее событие, такие встречи созываются лишь по критически важным для безопасности НАТО ситуациям. Последняя такая встреча состоялась 20 августа, после того, как отряды запрещенного в России движения "Талибан" практически без сопротивления подчинили себе всю территорию Афганистана и вошли в Кабул, где еще находились остатки войск США и НАТО. Тогда министры иностранных дел альянса согласовали порядок проведения экстренной операции по эвакуации своих военных и гражданских специалистов из Афганистана.

Требования России

Требования России в сфере безопасности адресованы США и европейским государствам, Москва не направляла их таким международным организациям, как Евросоюз и НАТО. Как рассказал в интервью ТАСС постпред России при ЕС Владимир Чижов, в максимально упрощенной форме эти требования сводятся к трем пунктам - выводу американского ядерного оружия из Европы, прекращению развертывания обычных военных сил НАТО у границ России и создания там военной инфраструктуры, официальному отказу НАТО от планов втягивания в альянс Украины и Грузии.

Это, по мнению Москвы, позволит исправить серьезный дисбаланс безопасности в Европе, который возник после распада Советского союза и Организации Варшавского договора. Это позволит значительно разрядить военно-политическую напряженность и вернуться к базовому принципу, под которыми подписались все государства - члены ОБСЕ на саммите в Стамбуле в 1999 году, что безопасность одного государства или группы стран не может обеспечиваться в ущерб безопасности других государств.

Переговоры с США

В ночь на 31 декабря президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, которые длились 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Кремль доволен состоявшимся контактом президентов двух стран, в целом направленность разговора была конструктивной. По его словам, основной темой беседы стали предстоящие переговоры о гарантиях безопасности, и лидеры договорились держать под личным контролем их ход и поддерживать телефонные контакты.

В Москве ожидают, что итогом переговоров с США станут правовые гарантии отказа НАТО от продвижения на восток и размещения у российских границ угрожающих систем вооружения, а американский президент, как отметил Ушаков, с такой точкой зрения согласился. Российский президент предупредил, что возможные новые санкции против России могут привести к полному разрыву ее отношений с США и нанести серьезный ущерб ее связям с Западом в целом.

В Вашингтоне заявили, что президенты согласовали последовательность диалога: 10 января начнутся российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене. Представитель американской администрации отметил на брифинге, что разговор Путина и Байдена был призван задать тон предстоящего "дипломатического взаимодействия".