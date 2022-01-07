США призвали близкие России страны повлиять на Москву для деэскалации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Власти США призывают страны, поддерживающие близкие отношения с РФ, конструктивно использовать свое влияние на Москву в целях деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил в четверг на регулярном брифинге.

Ранее в этот же день состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и и.о. министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди. Как сообщила по итогам беседы пресс-служба Госдепа, стороны обсудили ситуацию в Казахстане, Блинкен также поднял "тему приоритетной важности содействия стабильности в Европе, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". В связи с этим во время брифинга один из журналистов поинтересовался у Прайса, "какова была реакция" Тлеуберди, когда "госсекретарь [США] поднял вопрос о наращивании российских сил близ Украины <...>, учитывая то, что они (власти Казахстана) запросили российское [военное] присутствие у себя в стране (речь об отправке в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева миротворческих сил ОДКБ)".

"Вы, наверное, заметили, что в последние недели мы взаимодействовали с широким кругом [наших] союзников и партнеров по поводу нашей глубокой озабоченности в связи с наращиванием РФ военного присутствия на границе с Украиной", - отметил Прайс. По его словам, обсуждения данной темы велись с союзниками США по НАТО и европейскими партнерами Вашингтона. "Но мы также делали это <...> с другими партнерами, со странами региона и теми, которые находятся чуть дальше от него. Разумеется в ситуации с Казахстаном это было частью беседы. Правительство Казахстана поддерживает отношения с РФ. Конечно, мы призываем правительства всех стран, у которых есть отношения с РФ, конструктивно использовать свое влияние, чтобы побудить Москву выбрать путь дипломатии и деэскалации <...>, чтобы нам не пришлось выбирать альтернативный путь, <...> путь сдерживания, путь решительных мер, если Россия пойдет дальше с новой агрессией в отношении Украины", - продолжил представитель Госдепа.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.