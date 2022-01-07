Гражданин КНР признал вину в сговоре с целью электронного шпионажа в США

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Гражданин КНР признал в суде вину в сговоре с целью электронного шпионажа на территории Соединенных Штатов. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.

Как указывается на сайте ведомства, 44-летний Сян Хайтао с 2008 по 2017 год работал в базирующейся в США международной компании Monsanto, которая занимается высокотехнологичной сельскохозяйственной продукцией. В июне 2017 года после увольнения из компании он был досмотрен в аэропорту Чикаго (штат Иллинойс), откуда планировал вылететь в Китай. По данным стороны обвинения, гражданин КНР имел при себе числящиеся в качестве интеллектуальной собственности образцы разработок Monsanto, которые были изъяты у него при досмотре.

Получив разрешение покинуть США, он некоторое времени работал в Институте почвоведения в Нанкине, который входит в Академию наук Китая, но по возвращении в Соединенные Штаты, дата которого в документе не приводится, был задержан.

В ноябре 2019 гражданину Китая были предъявлены обвинения. По версии прокуратуры, он действовал в интересах властей КНР.

В четверг подсудимый признал себя виновным в сговоре с целью электронного шпионажа. Вынесение приговора намечено на 7 апреля. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет и штраф в размере до $5 млн.