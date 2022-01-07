Мексика отменяет безвизовый режим с Венесуэлой с 21 января

МЕХИКО, 7 января. /ТАСС/. Мексика начнет требовать от венесуэльцев визу для въезда в страну с 21 января. Соответствующее постановление опубликовано в Diario Oficial de la Federación, печатном издании правительства страны.

"С момента вступления в силу данного решения граждане Боливарианской Республики Венесуэла, которые намерены въехать на территорию страны <...>, должны будут оформлять визу", - говорится в документе. Мера вступает в действие спустя 15 дней после публикации.

Как отмечается в постановлении, решение принято в связи с тем, что после введения безвизового режима в Мексике стал наблюдаться "существенный рост числа граждан Венесуэлы", которые въезжают в республику "для незаконного транзита в третьи страны". По оценкам властей Мексики, около трети венесуэльцев въезжают в страну с этой целью.

17 декабря МВД Мексики сообщило, что власти страны намерены вновь ввести визы для венесуэльских граждан. В конце ноября было объявлено о том, что республика с первой половины декабря приостанавливает безвизовый въезд из Бразилии по схожим причинам.

Согласно данным газеты The Washington Post, с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года власти США задержали на границе с Мексикой свыше 1,7 млн нелегальных мигрантов. Это больше, чем когда бы то ни было с 1986 года.