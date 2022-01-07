Главы внешнеполитических и военных ведомств США и Японии обсудили безопасность в регионе

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Руководители внешнеполитических и военных ведомств США и Японии на состоявшихся консультациях в формате "два плюс два" обсудили вопросы региональной безопасности и укрепление двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Как он отметил, министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен на виртуальной встрече с японским министром иностранных дел Ёсимасой Хаяси и министром обороны Нобуо Киси "подтвердили исключительную важность американо-японского альянса, являющегося краеугольным камнем с точки зрения мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе".

По словам Кирби, главы ведомств "обменялись мнениями по широкому кругу вопросов региональной безопасности и выразили намерение укреплять потенциал сдерживания путем развития возможностей альянса". "Министр обороны Остин и госсекретарь Блинкен также обязались продолжить тесное сотрудничество с японскими коллегами по модернизации и укреплению альянса США и Японии", - говорится в заявлении.