США начнут передислокацию 4 тыс. военнослужащих с Окинавы на Гуам в 2024 году

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. США намерены в 2024 году начать передислокацию около 4 тыс. военнослужащих с южного японского острова Окинава на Гуам. Об этом говорится совместном заявлении, распространенном по итогам состоявшихся в пятницу переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии в формате "два плюс два".

"Стороны подтвердили важность ускорения двусторонней работы по перегруппировке сил, включая возвращение земель и объединение объектов США на Окинаве, а также перемещение примерно 4 000 военнослужащих морской пехоты с Окинавы на Гуам начиная с 2024 года", - говорится в документе.

На острове Окинава сконцентрировано 75% площади американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. Его символом стала авиабаза Футэмма, которая расположена в густонаселенном районе Гинован. Еще в 1996 году Токио и Вашингтон договорились убрать оттуда этот объект. В 1999 году было решено передислоцировать его на север Окинавы (в район Хэноко), частично разместив на насыпных островах.

В 2013 году после долгих переговоров власти Окинавы согласились с началом этих работ. Однако в 2015 году занимавший тогда пост губернатора префектуры Такэси Онага отменил это решение. Он потребовал убрать американскую базу за пределы Окинавы. Губернатор проиграл серию судебных разбирательств, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этой схватки Онага умер, избранный на его место оппозиционер Дэнни Тамаки также заявил, что будет добиваться вывода американского объекта с Окинавы. Тем не менее ряд судебных разбирательств завершился в пользу центрального правительства, и работы по переносу базы из города Гинован в район Хэноко были возобновлены.