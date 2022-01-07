По просьбе Казахстана в Киргизии закрылись два КПП на общем участке госграницы

БИШКЕК, 7 января. /ТАСС/. Киргизия по просьбе Казахстана временно закрыла два из семи пограничных пункта пропуска, которые расположены на общем участке границы двух государств. Об этом сообщила в пятницу Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

"По инициативе казахстанской стороны в связи с неисправностью единой информационной системы Казахстана пункты пропуска "Кен-Булун-автодорожный" и "Токмок-автодорожный", дислоцированные на киргизско-казахстанском участке госграницы в Чуйской области, с 7 января 2022 года временно приостанавливают пропуск лиц и транспортных средств", - говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, остальные пять КПП, которые находятся на границе с Казахстаном в Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской областях Киргизии продолжают "функционировать в штатном режиме с учетом существующих ограничений, связанных с COVID-19".

"Скопления лиц и транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Казахстаном не зафиксировано. Обстановка на киргизско-казахстанском участке государственной границы характеризуется как стабильная", - подчеркивается в сообщении.