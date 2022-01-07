Генеральный секретарь НАТО и президент Финляндии обсудили ситуацию на границе Украины и РФ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на российско-украинской границе. Сообщение об этом опубликовано в Twitter Столтенберга в пятницу.

"Обсудил с президентом Ниинистё ситуацию с безопасностью в Европе и наращивание Россией сил вокруг и внутри Украины. Мы призываем Россию к деэскалации. Мы продолжаем сотрудничать с нашим близким партнером Финляндией. НАТО уважает право каждой страны выбирать собственный путь", - написал он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких утверждений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия - НАТО, на котором будут рассмотрены вопросы военной безопасности в Европе, Украина, меры, связанные с сокращением рисков и военной транспарентностью. В преддверии этой встречи, на которой альянс впервые рассмотрит требования России по безопасности, страны НАТО проводят интенсивные многосторонние консультации по российской инициативе. Как сообщили в штаб-квартире альянса, 7 января главы МИД стран альянса проведут экстренную видеоконференцию для обсуждения требований России по вопросам европейской безопасности и заявления о "концентрации российских войск у границ Украины".