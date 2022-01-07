Politico: Госдеп рассматривал возможность эвакуации сотрудников посольства в Казахстане

ТАСС, 7 января. Государственный департамент не исключал возможность эвакуации сотрудников американского посольства и граждан США из Казахстана в связи с акциями протеста. Об этом в четверг сообщила газета Politico со ссылкой на имеющуюся в распоряжении переписку сотрудников департамента.

Согласно сведениям газеты, представители ведомства, в том числе первый заместитель государственного секретаря Уэнди Шерман, в ходе переписки рассматривали разные способы обеспечения безопасности сотрудников посольства США в Казахстане, вплоть до эвакуации.

В конечном итоге сотрудники посольства пришли к выводу, что на данный момент необходимости в эвакуации нет, сообщает издание.

Госдеп отказался прокомментировать информацию, однако представитель ведомства сообщил Politico, что департамент следит за ситуацией в Казахстане, а миссии США в стране продолжают работать с ограниченными возможностями.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, выступая на брифинге, заявил, что США готовы оказать Казахстану помощь в решении вызвавших протесты проблем, в частности "проблем коррупции". Госсекретарь США Энтони Блинкен в состоявшемся в четверг телефонном разговоре с и. о. министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди выступил за мирное урегулирование кризиса с соблюдением прав человека.