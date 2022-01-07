Глава МИД Франции выступил за полноценное участие ЕС в переговорах с РФ о безопасности

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает необходимым добиться полноценного диалога между ЕС и Россией по вопросам безопасности в свете двусторонних консультаций Москвы и Вашингтона, а также предстоящей встречи Совета Россия - НАТО. Об этом министр заявил в пятницу в эфире телеканала BFM .

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"Это то, чего бы [президент РФ Владимир Путин] хотел, потому что его мало заботит Европейский союз", - утверждал глава МИД, отвечая на вопрос, пытается ли, по его мнению, Россия обойтись без ЕС в стремлении создать новую архитектуру безопасности в Европе. "Он намерен попытаться вбить клинья в единство европейцев, которое поддерживается и усиливается", - добавил Ле Дриан.

"Нельзя рассматривать безопасность и стабильность в Европе без европейцев. Это то, о чем мы говорили и будем говорить", - подчеркнул он. Глава МИД напомнил, что на следующей неделе запланированы также переговоры Россия - НАТО, в свете которых Франция намерена поднять вопрос о роли европейцев в данном диалоге на подготовительных консультациях глав МИД и оборонных ведомств альянса. По словам Ле Дриана, европейцы могут озвучить свою позицию и на переговорах с РФ в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 13 января.

Министр напомнил, что предложение провести соответствующие дискуссии звучало 21 декабря во время телефонного разговора президентов Франции Эмманюэля Макрона и России Владимира Путина. "После того, как Путин сказал, что готов вести переговоры, нужно соглашаться на дискуссию, - сказал Ле Дриан. - Давайте же выложим все [карты] на стол и поговорим, проведем встречи с целью сохранить эту нить диалога. Нужно говорить с Россией, но при этом быть требовательным по фундаментальным вопросам".

О гарантиях безопасности

МИД РФ 17 декабря распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.

10 января начнутся российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.