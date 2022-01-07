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Протесты в Казахстане
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Байконур до 19 января вводит ограничения в городе

Глава администрации города Константин Бусыгин сообщил, что на предприятиях в Байконуре создадут народные дружины
Байконур Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Байконур
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Байконур вводит до 19 января ограничения для жителей города, в частности КПП будут закрыты ночью, перемещение по городу в ночное время будет ограничено. Об этом заявил в пятницу глава администрации города Байконура Константин Бусыгин.

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"Единогласно принято решение до 19 января (на период действия режима чрезвычайного положения в Казахстане) ввести в городе ряд временных ограничений. В ночное время, с 23:00 до 06:00 часов, вводится ограничение на передвижение по городу, на это же время закрываются контрольно-пропускные пункты", - говорится в его обращении к жителям города, опубликованном на официальном сайте Байконура.

Кроме того, в 22:00 будет завершаться работа предприятий торговли и общепита. "С сегодняшнего дня запрещается торговля алкогольными напитками в городе. Возможность реализации алкогольной продукции сохраняется только для кафе и ресторанов", - отметил Бусыгин.

Он также заверил, что перебоев с отоплением, электроснабжением, обеспечением газом, топливом, продуктами питания и медикаментами в городе Байконуре нет. "Городскими предприятиями и частными предпринимателями накоплены необходимые запасы", - заявил глава администрации.

Бусыгин таже сообщил, что на предприятиях в Байконуре создадут народные дружины. "Принято решение создать народные дружины на городских предприятиях: члены народных дружин, по заявкам полиции, будут совместно с полицией патрулировать город", - сообщается в обращении.

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