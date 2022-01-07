Глава МИД Франции заявил об отсутствии признаков отвода войск РФ от границы с Украиной

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Франция пока не наблюдает отвода российских войск от границы с Украиной и по-прежнему обеспокоена напряженностью в этом регионе. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы очень обеспокоены концентрацией российских вооруженных сил вблизи украинской границы, - сказал он в эфире телеканала BFMTV. - Кажется, это было 21 декабря, когда [президент России Владимир] Путин заверил нас, что это обычные маневры, а Россия вправе проводить их на своей территории". По словам Ле Дриана, российский лидер также обещал, что по завершении маневров часть войск будет отведена от границы, "но мы пока этого не заметили".

Глава МИД Франции напомнил о неоднократно повторявшихся предостережениях со стороны ЕС о "тяжелых стратегических последствиях" для России в случае военной агрессии в отношении Украины. Он отметил, что Франция всегда занимала сдержанную позицию в отношении газопровода "Северный поток - 2", поскольку "это немецкий вопрос", однако допустил, что его функционирование "может быть вынесено на обсуждение" при негативном сценарии.

"Северный поток" может стать одним из рычагов давления, но не единственным", - добавил Ле Дриан.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве регулярно звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.