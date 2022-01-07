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Протесты в Казахстане
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Генсек ОДКБ проинформировал Пашиняна о деталях реализации ввода миротворцев в Казахстан

Станислав Зась также сообщил о ходе решения организационных вопросов по направлению в страну коллективных миротворческих сил ОДКБ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по телефону проинформировал председателя Совета коллективной безопасности организации, премьер-министра Армении Никола Пашиняна о реализации решения по нормализации обстановки в Казахстане. Об этом сообщили в секретариате организации.

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По данным ОДКБ в пятницу Зась рассказал Пашиняну "о деталях реализации решения Совета коллективной безопасности ситуации, принятого 6 января 2022 в целях нормализации обстановки в Республике Казахстан".

"Станислав Зась также сообщил о ходе решения организационных вопросов по направлению в эту страну коллективных миротворческих сил ОДКБ", - сообщили в организации.

Как уточнили в секретариате, в настоящее время продолжается переброска военно-транспортными самолетами ВКС России миротворческих контингентов.

"Основными задачами коллективных миротворческих сил ОДКБ является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле", - добавили там.

Теги
АрменияКазахстанПашинян, Никол ВоваевичЗась, Станислав ВасильевичПротесты в Казахстане
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