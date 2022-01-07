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Миграционный кризис в Европе

Правительство Литвы одобрило продление на три месяца участия армии в охране границы

Военные имеют право проверять документы, проводить досмотр людей и транспортных средств, преследовать и задерживать лиц, которые отказываются подчиниться законным требованиям

ВИЛЬНЮС, 7 января. /ТАСС/. Кабинет министров Литвы одобрил предложение МВД продлить участие армии в охране границы с Белоруссией, через которую в 2021 году в Литву проникли более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, что в 50 раз больше, чем годом ранее. Решение об этом было принято в пятницу на заседании кабинета, сообщила журналистам министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Пока у нас нет физического барьера (это проволочное заграждение на границе Литва рассчитывает построить к концу 2022 года - прим. ТАСС), а на территории Белоруссии остаются тысячи нелегальных мигрантов, помощь армии в охране границы необходима", - сказала она.

Правительство просит Сейм (парламент) утвердить решение кабинета продлить мандат на участие военных в мероприятиях по охране границы на три месяца. Срок действия такого разрешения, выданного ранее Сеймом, истекает 13 февраля. Правительство просит продлить его до 13 мая.

В помощь Службе охраны государственной границы при МВД Литвы в августе 2021 года было направлено около 1,2 тыс. военнослужащих. Часть командированных военных задействована в работах по строительству заграждения на границе. Большинство военных совместно с пограничниками участвуют в патрулировании и охране мест размещения нелегальных мигрантов.

Военные имеют право проверять документы, проводить досмотр людей и транспортных средств, преследовать и задерживать лиц, которые отказываются подчиниться законным требованиям.

Теги
БелоруссияЛитваПроблема нелегальной миграции в Европе
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