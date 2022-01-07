Генсек НАТО и премьер Швеции обсудили ситуацию на границе Украины и РФ и евробезопасность

БРЮССЕЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон обсудили по телефону ситуацию на российско-украинской границе, а также вопросы европейской безопасности. Сообщение об этом опубликовано в Twitter Столтенберга в пятницу.

"Провел хороший телефонный разговор с премьером Швеции Магдаленой Андерссон, мы обсудили наращивание Россией сил вокруг и внутри Украины (имеется ввиду Крым - прим. ТАСС) и вопросы европейской безопасности. Швеция - это ценный партнер НАТО, и мы поддерживаем право каждого народа свободно выбирать его собственные соглашения в сфере безопасности", - написал Столтенберг.

Ранее генсек НАТО обсудил эти же вопросы с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Такие консультации проводятся в преддверии видеоконференции глав МИД НАТО 7 января, на котором страны альянса попытаются выработать единую позицию на переговорах с Россией о новой системе европейской безопасности. Швеция и Финляндия отказались от вступления в НАТО и работают с этой организацией в статусе государств-партнеров.

6 января премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что европейская система безопасности "не может быть предметом переговоров" с Россией. По ее словам, Швеция "сама принимает решения в отношении внешней политики и политики безопасности и сама решает, с кем ей сотрудничать".

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия - НАТО, на котором будут рассмотрены вопросы военной безопасности в Европе, Украина, меры, связанные с сокращением рисков и военной транспарентностью.