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Протесты в Казахстане
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Фон дер Ляйен призвала гарантировать соблюдение прав и безопасность граждан в Казахстане

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС готов оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации

БРЮССЕЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о глубокой озабоченности ситуацией в Казахстане и призвала гарантировать соблюдение прав и безопасность граждан. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в связи с началом председательства Франции в Совете Евросоюза, которое будет продолжаться до 30 июня 2022 года.

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"Я слежу с большой озабоченностью за ситуацией в Казахстане. Права и безопасность граждан нужно гарантировать в приоритетном порядке, и я призываю к прекращению насилия и сдержанности, - заявила фон дер Ляйен. - ЕС готов оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации".

Глава Еврокомиссии на дала ответа на вопросы журналистов, как она оценивает размещение миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.

Теги
КазахстанФранцияМакрон, ЭмманюэльФон дер Ляйен, УрсулаПротесты в Казахстане
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