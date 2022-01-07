Кабмин Германии пока не может ничего сказать о возможной встрече Шольца и Путина

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Власти ФРГ пока ничего не могут сказать по поводу возможной встречи канцлера Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель кабмина Германии Кристиане Хофман.

"О встречах канцлера мы всегда сообщаем за неделю", - сказала она. "Мы информируем, как правило, не о планировании, а о сроках [встреч], которые твердо определены", - добавила Хофман.

Газета Bild со ссылкой на неназванные источники ранее писала, что Шольц считает важным фактором выстраивание отношений с Россией, собирается взять этот вопрос под собственный контроль, а его советники прорабатывают встречу в январе с российским лидером. Шольц якобы стремится к "новому началу" в отношениях с Москвой, говорилось в статье. Таблоид также напомнил, что на 10 января запланированы российско-американские контакты в Женеве, на 12 января - заседание Совета Россия - НАТО. Контакты РФ и ФРГ "могли бы пройти вскоре после этого", предполагает автор статьи.

Bild также отметила, что такое положение дел оставляет за бортом "зеленых", которые в целом более критично настроены в отношении России, особенно по вопросам внешней политики и "Северного потока - 2". Наблюдатели в ФРГ уже неоднократно говорили, что у главы МИД Анналены Бербок другой взгляд на выстраивание отношений с Москвой, нежели у социал-демократа Шольца.