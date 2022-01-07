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Протесты в Казахстане

Боррель выразил главе МИД Казахстана готовность ЕС "поддержать деэскалацию и стабильность"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что важно гарантировать права и безопасность гражданских лиц

БРЮССЕЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил по телефону ситуацию в Казахстане с и.о. министра иностранных дел этой страны Мухтаром Тлеуберди и выразил ему готовность ЕС поддержать деэскалацию и стабильность. Об том Боррель написал в пятницу в Twitter.

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"Выслушал отчет о ситуации в телефонном разговоре с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Выразил готовность ЕС подержать деэскалацию и стабильность. Мы будем продолжать пристально следить за ситуацией. Важно гарантировать права и безопасность гражданских лиц", - заявил он.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.

Теги
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