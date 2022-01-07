Вооруженные силы Украины в 2021 году получили более 3 тыс. образцов вооружения

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение 20221 года получили более трех тыс. образцов вооружения и военной техники. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства страны.

"В 2021 году правительство продолжило обеспечение армии современным вооружением и техникой. В прошлом году ВСУ получили более 3 тыс. основных образцов вооружения, военной и специальной техники, до 4 млн боеприпасов и ракет разного назначения, около 3 тыс. приборов ночного видения", - говорится в сообщении на сайте правительства.

В кабмине напомнили, что для нужд страны идет строительство корветов типа "Ада" и транспортных самолетов Ан-178-100Р, активизировано производство противокорабельных ракетных комплексов "Нептун", а также вооружения, которое, как утверждается, составит "ракетный щит" Украины.

В правительстве, говоря о достижениях в военной сфере, напомнили о соглашениях с США, Великобританией, Турцией, Швецией и другими странами о сотрудничестве в сфере обороны, включая совместное производство вооружений и военной техники. В этом контексте упомянуты поставки на Украину ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Кроме того, на Украине за год для ВСУ построено 22 казармы улучшенного планирования и 29 объекта коммунального назначения, войска получили 215 малогабаритных полевых модуля для размещения личного состава, в пользование Минобороны Украины возвращено 8 тыс. га земли.