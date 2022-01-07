Франция осуждает испытания новой ракеты в КНДР

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Пуск ракеты, осуществленный в КНДР 5 января противоречит резолюциям Совета Безопасности (СБ) ООН, считает МИД Франции. Соответствующее заявление было озвучено на брифинге внешнеполитического ведомства в пятницу.

"Франция осуждает запуск ракеты, представленной властями КНДР как гиперзвуковой, который произошел 5 января 2022 года в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, - сообщил представитель французского МИД. - Франция призывает КНДР закрыть программы доставки оружия массового уничтожения, которые представляют собой угрозу миру и безопасности в регионе и во всем мире, и выполнить обязательства в рамках резолюций СБ ООН".

МИД Франции выразил намерение продолжать координировать усилия с партнерами, чтобы добиться полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеиразиции Корейского полуострова. Вместе с тем Париж поощряет "диалог между всеми сторонами, особенно между КНДР и Республикой Корея", который должен способствовать снижению напряженности в регионе.

Как сообщило ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), КНДР провела 5 января испытания гиперзвуковой ракеты. Между тем японский министр обороны Нобуо Киси сообщил журналистам, что КНДР испытала баллистическую ракету нового типа, ее пуски ранее не проводились. По данным береговой охраны Японии, ракета упала в Японское море. Как отмечает телеканал NHK, место падения, согласно предварительным оценкам, находится за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре 2021 года. Тогда она осуществила пуск новой баллистической ракеты подводных лодок.