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Turkish Airlines 8 января осуществит вывозной рейс из Казахстана в Турцию

АНКАРА, 7 января. /ТАСС/. Турецкий национальный авиаперевозчик "Турецкие авиалинии" (Turkish Airlines) осуществит 8 января вывозной рейс для 75 человек из Казахстана в Турцию. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в авиакомпании.

"Из-за неблагоприятных событий в Казахстане полеты нашей авиакомпании были приостановлены до 9 января. В связи с этим 8 января будет организован специальный рейс для вывоза 75 человек, включая сотрудников "Турецких авиалиний" и других авиакомпаний", - сообщил собеседник агентства.

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